Porto Torres. Buoni spesa solidali, pubblicati l’avviso pubblico e la modulistica per le richieste

Sono stati pubblicati sulla home page del sito web comunale, nella sezione Avvisi e scadenze, l’avviso pubblico con i requisiti per richiedere i buoni spesa solidali e l’istanza da inviare al Settore Politiche sociali del Comune di Porto Torres. L’iniziativa rientra tra le misure a sostegno delle famiglie in stato di bisogno durante l’emergenza Covid-19.

Possono accedere all’erogazione del buoni spesa le persone e i nuclei familiari che presenteranno il modulo compilato, evidenziando mediante autocertificazione lo stato di necessità e le cause che lo hanno prodotto. Verrà data priorità ai nuclei la cui difficoltà economica per l’approvvigionamento alimentare è determinata dalle misure restrittive per evitare il diffondersi del Covid-19. Il modulo dovrà essere trasmesso alla mail emergenzaalimentare@comune.porto-torres.ss.it. In casi assolutamente eccezionali e concordati con gli operatori sociali si potranno stabilire differenti modalità di consegna.

All’interno dell’avviso (https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/Avviso-pubblico-Misure-straordinarie-di-sostegno-alle-famiglie-Richiesta-buoni-spesa-per-beni-di-prima-necessita) sono riportati tutti i requisiti necessari e l’ammontare dei buoni spesa erogabili per nucleo familiare in base al numero dei componenti.

I buoni non sono in alcun modo monetizzabili e devono essere spesi entro e non oltre il 30 aprile 2020. Potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali che hanno risposto alla manifestazione d’interesse del Comune. I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali ed eventualmente verrà richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza.