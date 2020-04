Imprese: il decreto integrale per l’accesso al credito e ai finanziamenti

«Liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell’export. È una potenza di fuoco» aveva spiegato il premier Conte in diretta tv al momento della presentazione delle misure.

Ecco i documenti integrali:

ACCESSO AL CREDITO ADEMPIMENTI FISCALI IMPRESE SETTORI STRATEGICI INTERVENTI IN MATERIA del 23 aprile 2020

Allegato al decreto dell’8 aprile 2020 ACCESSO AL CREDITO ADEMPIMENTI FISCALI IMPRESE SETTORI STRATEGICI INTERVENTI IN MATERIA DI SAL