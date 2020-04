“A Grand Tour in musical landscapes”: il 9 aprile l’iniziativa per Croce Rossa Italiana

Distanti migliaia di chilometri e costretti ad assistere impotenti alle sofferenze degli italiani, quando il Covid-19 ha iniziato a colpire duramente, hanno deciso di provare a dare un aiuto, per quanto piccolo, con ciò che di meglio possono offrire: le foto e la musica.

“A Grand Tour in musical landscapes” è un viaggio ideale in Italia, fatto di immagini. Un pellegrinaggio culturale che già nell’800 i giovani europei facevano per perfezionare il proprio sapere e in cui l’Italia costituiva la mèta principale.

La live performance avrà come struttura visiva una selezione di scatti di Giovanni, accompagnata dall’improvvisazione musicale di Alberto, che lascerà scorrere sui tasti del pianoforte le sensazioni che nasceranno durante la visione delle fotografie. La selezione di paesaggi comprenderà l’Italia intera e saranno visti da Alberto, per la prima volta, durante il live.

Non è stato facile decidere a chi devolvere le donazioni perché in questo momento le necessità sono tante. Il pensiero di Alberto e Giovanni è andato a un ente sempre in prima linea nei momenti di difficoltà: la Croce Rossa italiana.

Durante il live sarà possibile cliccare sul link a disposizione per fare un’offerta diretta.

Vi chiediamo di condividere il link del video per poter arrivare a un’utenza il più ampia possibile.

Giovanni Piliarvu

La live performance sarà questo giovedì 9 aprile 2020, inizierà alle ore 10 italiane (in Giappone saranno le 17), in diretta su Facebook sui canali dei due artisti:

Vi chiediamo di utilizzare gli hashtag #GtMusicalLandscapes #UnItaliaCheAiuta #GiovanniPiliarvu #AlbertoPizzo #アルベルトピッツォ #ジョバンニピリアルヴ #iorestoacasa #stayathome

Alberto Pizzo