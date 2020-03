Vino e motori in scena alla Bulichella: la Wine Cup Classic fa tappa a Suvereto

Un lungo weekend, da venerdì 6 a domenica 8 marzo, di vino e motori alla Bulichella. La tenuta vitivinicola è stata scelta come una delle tappe della Wine Cup Classic, gara itinerante di auto d’epoca pensata per promuovere il territorio toscano attraverso due eccellenze: il mondo del vino e quello del motorismo storico. Le aree dove si svolgerà la seconda edizione della competizione sono le DOC di Bolgheri e Val di Cornia. La Bulichella, situata a Suvereto (Livorno) proprio nel cuore della Val di Cornia, è fra le due tenute individuate per rappresentare il meglio dei vini e dei prodotti di questo territorio.

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo l’azienda aprirà quindi le sue porte ad una cinquantina di auto storiche, che passeranno per il il viale alberato e sosteranno tra la cantina, i vigneti e i frutteti della tenuta. Un’occasione unica per appassionati e turisti per assaporare i vini Bulichella e per trascorrere del tempo in mezzo ai motori. Le due grandi passioni di Hideyuki Miyakawa che, arrivato dal Giappone nel 1960, si è affermato come imprenditore nel mondo del design automobilistico per poi fondare con altre famiglie la Bulichella.

Nel corso del weekend sono previste visite e degustazioni. La Wine Cup Classic si svolgerà infatti nella giornata di sabato, ma i partecipanti arriveranno il venerdì pomeriggio e si fermeranno nel territorio fino alla domenica. Tre giorni durante i quali Bulichella e Suvereto, inserito tra I borghi più belli d’Italia e parte della Strada del Vino Costa degli Etruschi, faranno da ambasciatori dei vini e delle bellezze paesaggistiche della Val di Cornia.

“Rappresentare la Val di Cornia e le sue eccellenze – afferma l’amministratore di Bulichella, Shizuko Miyakawa – è motivo di grande orgoglio.

La Bulichella è la prima azienda biologica della Toscana e fin dal 1999, quando la famiglia Miyakawa è diventata l’unica proprietaria, ha orientato le sue attività ad una produzione enologica di qualità e alla valorizzazione di questo territorio. La Wine Cup Classic è un’occasione per mostrare dove nascono i nostri vini e per raccontare come questo angolo di Toscana abbia conquistato Hideyuki Miyakawa e la sua famiglia”.

Saranno oltre 200 i km percorsi dalle auto d’epoca che attraverseranno Bolgheri e la Val di Cornia. Due le tappe previste per ogni zona: Tenuta Argentina e Tenuta Guado al Tasso per Bolgheri, Cantina Petra e Tenuta Bulichella per la Val di Cornia. In palio per i vincitori i vini delle quattro cantine coinvolte.