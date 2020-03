Villacidro, Premio di Laurea “Mons. Giuseppe Pittau S.J.”: al via la quarta edizione

Al via la quarta edizione del Premio di Laurea “Mons. Giuseppe Pittau S.J” per tesi di Laurea Triennale e Magistrale promossa dall’associazione Centro Culturale e di Alta Formazione Onlus al fine di onorare la memoria di S. E. Mons. Giuseppe Pittau.

Questa edizione è sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche per la formazione terziaria e la gioventù) attraverso la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 (legge di stabilità 2019) art 11 comma 8.

Saranno assegnati complessivamente 15 mila euro e saranno premiate 10 tesi.

L’importo dei premi di Laurea è così suddiviso:

Prima sezione (finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna) riservata ai soli

residenti in Sardegna.:

n. 3 Premi di Laurea di € 2.000,00 ciascuno per le Tesi Magistrali;

n. 3 Premi di Laurea di € 1.000,00 ciascuno per le Tesi Triennali;

Le tematiche ammesse sono le seguenti:

– relazioni internazionali,

– l’intercultura,

– la promozione del territorio,

– la solidarietà sociale, in particolare la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita

sociale e politica dei territori,

– i processi partecipativi alla vita pubblica,

– il ruolo dell’Unione europea nella vita sociale ed economica dei giovani.

Saranno valutati con particolare attenzione i testi riguardanti l’analisi, la promozione e lo sviluppo della Regione Sardegna ai quali sarà riconosciuta una premialità pari ad 1 (uno) punto che verrà sommato alla media tra i due voti relativi ai due criteri adottati nella valutazione.

-Seconda sezione (finanziata da Enti Privati) aperta a tutti i cittadini italiani, europei ed

extra europei:

n. 2 Premi di Laurea di € 2.000,00 ciascuno per le Tesi Magistrali;

n. 2 Premi di Laurea di € 1.000,00 ciascuno per le Tesi Triennali;

Le tematiche ammesse sono le seguenti:

-ecumenismo e dialogo interreligioso,

– relazioni internazionali,

-l’intercultura,

-la promozione del territorio,

– la solidarietà sociale, in particolare la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita

sociale e politica dei territori, i processi partecipativi alla vita pubblica.