Sudisti Italiani: “Dopo il Coronavirus, Giuseppe Conte nel PPI con noi, Rotondi e Cesa”

L’immagine di Giuseppe Conte ne uscirà vincente , tuttavia il governo subirà una forte scissione interna, in quanto il Partito Democratico non potrà accettare di rimanere schiacciato dalla figura di Conte, divenuta, ancor di più , autorevole , anche a livello internazionale, visto l’ importante lavoro che egli ha svolto durante il periodo “Coronavirus” e, per tale motivo, il PD farà di tutto per riconquistare la propria forza facendo crollare il governo. Sembrerebbe una mossa autolesionista, difatti non lo è nella sostanza.

Il PD non vuole mai sfigurare ed è pronto, anche a colpi di scena, a cambiare rotta, come la storia insegna, peraltro affascinato dall’immagine di Mario Draghi, il quale è un uomo apprezzato anche dalla parte moderata della sinistra, simile, per certi versi, alla parte moderata del centrodestra. Conte è un democristiano di estrazione e non disdegna coloro che ripropongono i valori del centro politico e coloro che ripropongono la questione meridionale, a lui tanto cara.