Stintino Jazz&Classica 2020: sono aperte le iscrizioni fino al 23 giugno

La formula vincente si ripete, arricchendosi di una doppia conduzione per il corso di Canto lirico e confermando i docenti di Teoria Jazz, Big Band e Musica d’insieme per archi. StintinoJazz&Classica è un ciclo di seminari organizzati dall’Associazione Culturale LABohème in collaborazione con il Comune di Stintino: una grande occasione di perfezionamento con insegnanti di prestigio in una location da sogno, unica al mondo, arricchita da lezioni-concerto ed eventi collaterali di rilievo.

I corsi di StintinoJazz&Classica

La prima settimana, dal 4 all’11 luglio, sarà dedicata a Jazz e Classica.

Il corso di Musica d’insieme per strumenti ad arco è affidato ancora una volta a Pietro Scalvini – prima viola, tra gli altri, della FOI-Bruno Bartoletti, la ORT di Firenze, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, i Virtuosi Italiani, l’Orchestra Internazionale d’Italia.

Pietro Scalvini

Negli stessi giorni spazio al Jazz, con il ritorno del corso teorico condotto da Bruno Tommaso, un monumento della musica italiana, insieme alla masterclass di Big Band del confermatissimo Roberto Spadoni, chitarrista, compositore, direttore d’orchestra e autore di vari manuali di musica.

Roberto Spadoni

Novità per il corso di Canto lirico, in programma dal 13 al 18 luglio.

Affidato per la prima volta quest’anno a due artisti, entrambi di grande esperienza, sarà condotto dal soprano Elisabetta Scano e dal tenore Bruno Lazzaretti, che alla carriera operistica hanno affiancato con successo un’intensa attività didattica.

Elisabetta Scano e Bruno Lazzaretti

Come iscriversi?

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 giugno.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che vogliano affinare la propria conoscenza musicale e destinati sia agli studenti sia ai già diplomati. I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito www.stintinojazz.com insieme alle informazioni necessarie, come costi e agevolazioni.

È inoltre possibile contattare il numero 329 5407839 e consultare le pagine dedicate sui social network Facebook e Instagram.