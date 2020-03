Rinvio

Rinviate al 7 e 8 maggio le due recite di “Sento la Terra girare” di Teresa Mannino

In osservanza delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, le due recite di "Sento la Terra girare", lo spettacolo di Teresa Mannino in programma a Cagliari il 28 e il 29 marzo per l'organizzazione della cooperativa Vox Day, sono posticipate rispettivamente al 7 e all'8 maggio prossimi, sempre all'Auditorium del Conservatorio con inizio alle 21.