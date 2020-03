Scrivere ai tempi del Coronavirus

La nuova sfida che vi proponiamo è questa: tradurre queste ansie in un’opera letteraria, fotografare la situazione attraverso l’obiettivo di un elaborato.

Questo vale sia per il concorso di poesia che per quello dedicato al mondo del calcio, che proprio in questi tempi di Coronavirus tanto sta facendo discutere.

Vale la pena ricordare che il tema dei due concorsi era e rimane libero. Questo del Coronavirus può essere semplicemente uno spunto che noi vi proponiamo. Sarà poi bello, fra qualche mese, in occasione delle premiazioni, leggere le vostre opere che, come dei documenti storici, avranno raccontato di un pericolo ormai scongiurato. La sala della premiazione sarà gremita. Le nostre sedie, i nostri gomiti vicini. A molto meno di un metro di distanza…

Per i docenti (e comunque per tutti gli iscritti alla nostra mailing list che siano genitori, zii, nonni…) l’invito è quello di proporre la partecipazione al concorso ai giovani autori (ora, qualora ce ne fosse la possibilità, o al rientro a scuola) che negli ultimi anni sono stati la fonte di maggior soddisfazione e orgoglio per la nostra associazione.

I bandi dei due concorsi sono come al solito disponibili su www.associazionecartabianca.it

Un caro saluto e buona scrittura a tutti

Alessandra Addari (vicepresidente Associazione Culturale CartaBianca Cagliari)

Giovanna Caltagirone (docente di Letteratura Italiana)

Mirella De Cortes (scrittrice)

Maria Paola Loi (docente di Letteratura Italiana)

Fabrizio Manca Nicoletti (direttore artistico Associazione Culturale CartaBianca Cagliari)

Cristiano Marcatelli (scrittore)

Paolo Montaldo (scrittore)

Fresia Murenu (docente di Letteratura Italiana)

Federica Uras (docente di Letteratura Italiana)

Enrico Valdès (scrittore)

Andrea Zucca (presidente Associazione Culturale CartaBianca Cagliari)