Sassari: bando esami per conduttori di generatori di vapore anno 2020

“L’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari informa che è in pubblicazione il bando di esami per

conduttori di generatori di vapore per l’anno 2020; la scadenza delle domande di partecipazione è

fissata per il 15 maggio 2020.

Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili al link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/ITL-Sassari-bandoconduttori-generatori-di-vapore-2020.aspx“