Salute Donna Onlus di Cagliari organizza un concerto per supportare i pazienti oncologici

Solidarietà e musica vanno di pari passo per l’associazione Salute Donna Onlus di Cagliari che sta raccogliendo i fondi per realizzare due progetti di supporto psicologico e nutrizionale per i pazienti oncologici e acquistare attrezzature per le visite di screening.

Per il secondo anno consecutivo, per celebrare l’8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna, l’associazione, con la collaborazione anche del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, l’associazione culturale MotoContrario e quella “Piazza Del Mondo”, ha organizzato un concerto dal titolo “I Suoni della solidarietà. Concerto per Sassofoni e Pianoforte”.

L’appuntamento è per domenica 8 alle 18 all’Auditorio del Conservatorio di musica di Cagliari “Pierluigi da Palestrina” in piazza Porrino 1. Per l’occasione due musicisti di prestigio nazionale, come il sassofonista Emanuele Dalmaso e il pianista e compositore Cosimo Leonardo Colazzo, proporranno un programma che spazia attraverso il novecento musicale ampio e plurale, l’orientale e occidentale, fino ai tempi moderni con opere recenti. Si parte dalle pronunce musicali d’ispirazione brechtiana di Paul Dessau (1894-1979), si attraversano gli agili giochi ironici di Alexandre Tcherepnine (1899-1977) e le musiche di Erwin Schulhoff (1894-1942).

I musicisti proporranno anche i giapponesi Ryō Noda (1948) e Takashi Yoshimatsu (1953), l’inglese Graham Fitkin (1963), lo spagnolo Mario Carro (1979), pieni di energia sonora e accenti rock-jazz. Complesse poliritmie e vitalismo sonoro si troveranno anche nelle composizioni di Cosimo Colazzo (1964).

Spazio anche per l’alta meditazione con i Cinco Nocturnos per pianoforte del compositore portoghese Fernando Lopes-Graça (1906-1994). Il concerto grazie alle esecuzioni di musiche diverse di autori diversi di tempi diversi, spesso protagonisti di ardui percorsi esistenziali, è metafora dell’importanza del coraggio e della resilienza.

“L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di tecnologie e materiali sanitari per la prevenzione e le cure oncologiche”, spiega Maria Luisa Adamo, presidente della sezione Sardegna, “vogliamo promuovere l’impegno per la parità di genere e sensibilizzare tutta la cittadinanza per la salute delle donne, la prevenzione e la lotta ai tumori”.

I biglietti si possono trovare al Box Office Tickets Sardegna di via Regina Margherita 43 a Cagliari.

“Salute Donna Onlus” è un’associazione Nazionale con esperienza ultraventennale nella lotta ai tumori, e da circa un anno è presente una Sezione in Sardegna. Oggi conta 140 soci e 15 volontari.

Si occupa di sostegno dei malati e dei familiari, formazione socio-sanitaria, educazione motoria, educazione alimentare, consulenza legale, attività di counseling e supporto psicologico ai pazienti.

In questi anni l’associazione si è fatta promotrice di molte iniziative volte alla prevenzione dei tumori e alla divulgazione dei corretti stili di vita, e nel 2014 ha promosso come capofila il progetto “La Salute un bene da promuovere, un diritto da difendere”, un’iniziativa di advocacy politico-istituzionale in ambito oncologico con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’assistenza e cura dei pazienti oncologici.

I primi obiettivi che l’associazione intende portare avanti in Sardegna sono la promozione della prevenzione oncologica e dei corretti stili di vita.

Lo scorso anno, con le manifestazioni per la raccolta fondi promosse dall’associazione è stato acquistato un ecografo portatile, per le visite sul territorio, e una poltrona multifunzione per l’ambulatorio infermieristico dell’Oncologia Medica del Businco. I prossimi fondi che raccoglieremo saranno destinati a due progetti di supporto psicologico e nutrizionale per i pazienti oncologici, e all’acquisto di attrezzature da utilizzare durante le visite di screening (dermatoscopio e spirometro).