Quartu Sant’Elena: arrestato dalla Polizia per tentato furto in abitazione

Il rapido intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare uno straniero che si era introdotto all’interno di un cortile di un’abitazione con l’intento di accedere a una casa adiacente.

Alla vista dei poliziotti, prima si è disfatto degli oggetti usati per lo scasso, per poi cercare di guadagnarsi la fuga. Prontamente bloccato è stato identificato per Suleman Surju, 22enne di origini ghanesi pluripregiudicato, arrestato anche in altre circostanze sempre per furti in abitazione.

Nella mattina di ieri si è tenuta l’udienza direttissima che ha disposto l’obbligo di dimora.