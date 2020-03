Piccione in aereo tra passeggeri. L’entrata improvvisa del piccione ha ritardato il volo fra Ahmedabad per Jaipur di 30 minuti

Un piccione, che si era imbarcato non visto su un volo Go Air fra Ahmedabad e Jaipur, è improvvisamente apparso in cabina, svolazzando fra i passeggeri, prima di posarsi su uno sportello per bagagli a mano e di venire catturato, dopo qualche goffo tentativo, da un passeggero. La vicenda è raccontata da alcuni media internazionali e il video postato su internet. A parte la sorpresa generale, l’ospite pennuto ha ritardato la partenza del volo di 30 minuti.. Ma nessuno per ora è riuscito a spiegarsi come l’ospite clandestino, un piccione selvatico sia entrato senza che nessuno lo notasse. E anche come abbia fatto a restare nascosto: è infatti comparso quando mancavano pochi minuti al decollo da Ahmedabad, in India. Catturato dal personale di cabina con l’aiuto di alcuni passeggeri, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’uccello è stato consegnato alle autorità sanitarie indiane all’aeroporto di partenza, che l’hanno messo in quarantena. Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=4AEO8VAWNdQ