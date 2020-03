Oristano. Il volontariato sociale in campo contro l’emergenza Coronavirus

Insieme al Sindaco e agli assessori Massimiliano Sanna e Carmen Murru, erano presenti i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e le associazioni operanti nel settore della Protezione civile (Oristano Soccorso e Prociv Arci Oristano, impegnate nelle attività coordinate dalla Protezione civile regionale e del supporto alle persone in quarantena).

“In questo momento il ruolo delle associazioni di volontariato è di straordinaria importanza – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -. La riunione è servita per raccogliere la loro testimonianza e conoscere le loro necessità, ma anche per confrontarci sulle loro modalità operative a favore dei soggetti deboli per poter definire modelli comuni e coordinati di azione, anche per una miglior efficacia degli interventi, in questa fase di crisi sanitaria”.

Questo l’elenco delle associazioni di volontariato sociale, il tipo di prestazione che offrono e le modalità di contatto: