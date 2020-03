Oristano. Il Gal Sinis chiude gli uffici al pubblico e prosegue la sua attività attraverso lo Smart Working

Il GAL Sinis, in linea con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.03.2020 e

del 08.03.2020, e la successiva ordinanza del Presidente della Regione Sardegna riguardanti le misure

straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19,

chiuderà al pubblico i propri uffici dal 9 marzo e fino a data da definire.

Saranno inoltre sospese le attività di animazione sul territorio.

La struttura tecnica del GAL assicurerà la propria prestazione lavorativa in modalità lavoro agile “SMART

WORKING”, secondo le indicazioni contenute dalla direttiva 01/2020 del Ministro per la pubblica

amministrazione, con lo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile quale ulteriore misura per

contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica.

Tutte le attività saranno svolte secondo tale metodologia lavorativa, pertanto si garantisce la regolare

attuazione del Piano di Azione del GAL e la continuità della gestione del progetto di sviluppo locale.

Il GAL resta a disposizione all’indirizzo email: info@galsinis.it.