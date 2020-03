opportunità rientro a casa

Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna contenete disposizioni attuative del Decreto Ministeriale

In sintesi rende noto che: In virtù della sospensione del traffico passeggeri da e per la Sardegna fino al 25 Marzo 2020, sussiste la possibilità di richiesta di imbarco ESCLUSIVAMENTE per i seguenti motivi: