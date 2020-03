Desirè Manca: “In piena emergenza sanitaria Abbanoa sigilla i contatori ai morosi. Intervenga Solinas”

“In questi giorni di piena emergenza sanitaria, in cui una delle pochissime “armi” di cui disponiamo per poterci difendere dal coronavirus è l’igiene, personale e della casa, apprendiamo con incredulità e indignazione che in molti comuni della Sardegna Abbanoa ha sigillato i contatori dell’acqua ai morosi. Un provvedimento assurdo e fuori contesto, chiara manifestazione dell’assoluta mancanza di considerazione per il momento drammatico che stiamo vivendo. Come si può pretendere di contrastare il diffondersi del coronavirus senza acqua corrente nelle case?”

“La pandemia è un evento eccezionale, pertanto anche le misure varate in questi giorni da governo e Regione devono avere lo stesso carattere: eccezionale. Chiedo pertanto al Presidente Solinas di intervenire con urgenza affinché il gestore idrico della Sardegna disponga l’immediata riattivazione delle forniture d’acqua sospese e rinvii tutte le procedure di interruzione delle forniture per morosità. Nessuna famiglia deve restare con i rubinetti a secco, nessuno deve essere lasciato solo, tantomeno le persone più bisognose”.

Questo l’appello della capogruppo del m5s Desirè Manca al Presidente della Regione Christian Solians.

“Dobbiamo aiutare le persone che per comprovata necessità non hanno i soldi per pagare le bollette dell’acqua. Quello che stiamo vivendo è un momento storico senza precedenti, di difficoltà estrema per tutta la popolazione mondiale. Non possiamo abbandonare il più bisognoso. La Regione intervenga con misure straordinarie e urgenti per mettere ciascun cittadino in condizioni di vincere questa battaglia”.