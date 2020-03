Cronaca

Maracalagonis: ucciso con due colpi alla testa un anziano signore

Due colpi, in rapida successione; per gli inquirenti, un'esecuzione in piena regola: Giuseppe Pintore, 80 anni, è stato ritrovato morto in queste condizioni a bordo della propria autovettura, parcheggiata in una delle tante stradine sterrate che si snodano all’interno di Bacu s’Aruis, località del Cagliaritano.