Inghilterra: uno storno rimane incastrato in un tombino, i pompieri lo salvano

I pompieri del dipartimento di Norfolk, ieri erano impegnati nel salvataggio di uno storno, incastrato nella fessura della caditoia del tombino della fogna. A dare l’allarme, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, alcuni cittadini che hanno visto la testolina dell’uccello che tentava disperatamente di liberarsi e di uscire dalla grata del tombino.

I vigili del fuoco, usando quella che è stata descritta come “una combinazione di attrezzature di sollevamento specializzate e forza bruta“, sono facilmente riusciti a liberarlo, sollevando il tombino e consentendo alla Sig.ra Naemi Kilbey della RSPCA (acronimo di Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali) di entrare e catturare lo storno.

Non si sa come abbia fatto questo storno a rimanere intrappolato in questo modo in un tombino in mezzo alla strada. Tuttavia questa storia ha avuto un lieto fine: l’uccello è stato liberato grazie agli sforzi congiunti di vigili del fuoco e della RSPCA, un’organizzazione britannica per la protezione degli animali.