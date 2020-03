Haters in azione: sotto attacco sui social il giornalista Fiore Sansalone

Il suo profilo è stato bersagliato con messaggi di offese, rivolti anche a tutta la categoria dei giornalisti.

Chi è Fiore Sansalone?

Ricordiamo che Fiore Sansalone ha collaborato per anni con “La Provincia cosentina” e, da circa due decenni, è il direttore del prestigioso settimanale “La Voce del Savuto”, in provincia di Cosenza.

Haters questa volta in azione per un fatto di cronaca: Coronavirus a Rogliano.

In un periodo estremamente delicato per tutto il Paese, non si placano gli attacchi sui Social nei confronti dei giornalisti.