“EmancipAzioni: letture, visioni, confronti, riflessioni” in streaming il 7 marzo

Ma vista l’importanza del tema, visto che non ci facciamo abbattere e non ci arrendiamo, visto che oggi abbiamo mezzi che ci permettono nuove modalità comunicative, l’evento si terrà in diretta, stesso giorno e stessa ora, sulla pagina di Comunidade, che trovate qui.

Ovviamente non sarà la stessa cosa, ma in questo periodo emergenziale niente sarà la stessa cosa, non lasciamo comunque che sia niente. Il video che andrà in diretta potrà essere condiviso e rivisto anche in seguito, quindi vi invitiamo a stare connessi a Comunidade Gavoi su Facebook alle 11 del 7 marzo!

#comunidade #resistentzia