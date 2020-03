Francesco Carrer conquista la finale di Italia’s Got Talent

Durante l’ultima puntata di audizioni, di ieri sera, il giovanissimo cantante Francesco Carrer, sulle note di “Never Enough” (colonna sonora del film “The Greatest Showman”), ha ottenuto il Golden Buzzer di Federica Pellegrini.

Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini è stato del tutto inaspettato per me. Quando Federica ha premuto il Golden, ho sentito come dei brividi, un tuffo al cuore, veramente una bellissima sensazione. È stato un momento che non dimenticherò mai. Questo ricordo rimarrà sempre tra i più belli della mia vita – commenta Francesco Carrer. – È stata una grande emozione abbracciare una persona così importante che stimo per la sua determinazione che ha mostrato nella sua carriera.