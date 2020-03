Coronavirus – Sospensione delle attività di asili, scuole e università dal 5 al 15 marzo

Il provvedimento, come ha spiegato il Presidente del Conte durante la conferenza stampa, è stato preso in via prudenziale considerato l’evolversi della situazione epidemiologica.

La decisione è immediatamente operativa e non sono necessarie ulteriori ordinanze comunali.

La decisione del Governo, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, riguarda i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.