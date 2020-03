“Creatory del genere fantasy”: in onda il 7 marzo, alle 20, su Scientology Network

Sarà trasmesso sabato 7 marzo alle 20, su Scientology Network (un click qui).

Il documentario: “Creatory del genere fantasy”

“Creatori del genere fantasy”, del regista Andrew Wall, è un’affascinante avventura che ci porta nella vita di tre scrittori leggendari: George MacDonald, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Padri fondatori del genere fantasy, la loro opera influenza tuttora gli scrittori di questo genere letterario, da George R.R. Martin e J. K. Rowling.

Il film narra storie che s’intrecciano grazie a una combinazione di ricostruzioni storiche e interviste a famosi esperti. Tramite le visite a Oxford e Cambridge, si vedrà dove Tolkien e Lewis svolsero la propria carriera accademica e la cittadina dell’Inghilterra meridionale che ispirò GeorgeMac Donald a farsi pioniere di questo nuovo genere di narrativa.

È un film che appassionerà i fan del genere fantasy, mostrando come hobbit, armadi che creano mondi e magia hanno fatto la propria apparizione nella letteratura moderna.

Nel 2019, “Creatori del genere fantasy” è stato riconosciuto come miglior lungometraggio dall’International Screen Awards e dal festival cinematografico internazionale Worldfest-Houston.

Andrew Wall

Il regista Andrew Wall si è addentrato nel mondo dei documentari tramite il suo lavoro a tempo parziale nell’ambito dei video aziendali. Dotato di notevole talento nel montaggio e nella narrazione, ha trovato lavoro nella realizzazione di documentari e reality show televisivi, per poi passare alla sceneggiatura e regia di film premiati. Ha fondato Refuge 31 Films allo scopo di creare contenuti significativi che infondano nel pubblico un messaggio di forza e speranza nell’esperienza umana.

Rassegna di Documentari

