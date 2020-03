Coronavirus, boom di casi nel bergamasco: possibile nuova zona rossa

MILANO – Potrebbe esserci un’altra zona rossa in Lombardia, dopo quella del lodigiano: si tratta della zona bergamasca, dove come comunica l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera durante la conferenza di aggiornamento sul contagio da covid-19 in regione, negli ultimi giorni i casi positivi hanno superato quelli del lodigiano (129 contro 98).

“Abbiamo parlato con Brusaferro (presidente dell’Istituto superiore della sanita’, ndr) pochi minuti fa- sottolinea Gallera- e dato il forte incremento di casi in quell’area, abbiamo chiesto ad Iss una valutazione“, in modo tale da chiedere al governo “una migliore strategia”.

Fonte: Agenzia Dire – www.affaritaliani.it