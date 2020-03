Coronavirus, Alessio D’Amato: “Nel Lazio chiusure anche oltre il 3 aprile”

“Le nostre previsioni, confermate anche dall’andamento del virus, non parlano di un raddoppio dei casi, ma di un aumento del 20-30 per cento– ha spiegato D’Amato- Fino ad arrivare a tre volte tanto quelli che sono oggi. Questa e la prossima settimana saranno importantissime per verificare l’efficienza e l’esito delle misure restrittive del governo”.

Per quanto riguarda la possibilita’ di effettuare anche nel Lazio tamponi a tappeto, l’assessore ha risposto: “Si’, ma va specificato gli asintomatici non rientrano in questa procedura. I test verranno fatti su chi presenta sintomi e ha avuto contatti con persone risultate positive. A oggi ne abbiamo fatti 9.630, il doppio di Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia”.

di Alessandro Melia

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it