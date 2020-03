Il mercato degli immobili per l’impresa a Cagliari: i dati del I semestre 2019

Il 19,8% di coloro che si sono rivolti alle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, specializzate nel settore Immobili per l’Impresa, ha espresso intenzione di comprare.

Il 47,8% dei potenziali acquirenti è rappresentato da investitori attratti, in particolare, dai rendimenti annui lordi che nelle location più periferiche possono arrivare anche al 10-11%.

Il settore degli immobili per l’impresa, il cui andamento è strettamente correlato a quello dell’economia, ha messo in evidenza nei primi mesi dell’anno scorso una generale contrazione dei valori (con alcune eccezioni) e una ripresa delle compravendite grazie agli investitori nuovamente interessati a questi asset.

Il mercato degli immobili per l’impresa a Cagliari

Nota: le variazioni di prezzi e canoni sono riferite al I semestre 2019 rispetto al II semestre 2018.

Sardegna – Cagliari città

Chi cerca capannoni a Cagliari si orienta in particolare verso la zona dell’aeroporto e sulla SS131.

Quest’ultima arteria si sta affermando come polo commerciale e industriale strategico e registra la presenza di realtà del retail e della GDO. I canoni di locazione vanno da 36 a 84 € al mq annuo.

Suscita interesse anche l’area posizionata a ridosso dell’aeroporto di Cagliari (zona Elmas). A cercare nella zona est di Elmas sono prevalentemente aziende che effettuano attività di noleggio macchine e che sono alla ricerca di spazi da 1.800-2.000 mq con spazi di 600-700 mq da usare come deposito. A seguire si riscontrano richieste per aprire concessionarie di auto.

Nella zona ovest di Elmas prevale la domanda della logistica.

I canoni di locazione per entrambe queste aree oscillano intorno a 36 € al mq annuo mentre i prezzi vanno da 300 a 800 € al mq. Da segnalare che lungo la SS131 sono stati realizzati nuovi capannoni, il cui prezzo di vendita tocca al massimo 1.500 € al mq e può essere affittato a 48-60 € al mq annuo. Questa è l’unica zona dove sono in corso delle nuove lottizzazioni.

I laboratori sono richiesti soprattutto in affitto e la domanda proviene principalmente da artigiani che necessitano di soluzioni di almeno di 70 mq. I laboratori si trovano in genere al pian terreno di palazzi residenziali, il canone di locazione medio è di circa 72 € al mq annuo mentre i prezzi sono compresi tra 1.000 e 1.200 € al mq.

Negozi

Corso Vittorio Emanuele è la location top per chi desidera avviare un’attività di ristorazione e somministrazione.

È richiesta anche dagli investitori alla ricerca di rendimenti compresi tra 9 e 10% annuo lordo. I prezzi vanno da 2.000 a 3.000 € al mq mentre i canoni di locazione partono da 240 € al mq annuo. Questa strada è stata sottoposta a restyling, è diventata pedonale e quindi ora è più attrattiva.

Piace anche via Manno, arteria richiesta da brand dell’abbigliamento alla ricerca di location top, meglio se a ridosso di piazza Yenne. Su questa via i canoni di locazione oscillano intorno a 360 € al mq annuo e i prezzi a 4000 € al mq.

Valori ben più alti, 4.500 € al mq e canoni di 480 € al mq annuo, si toccano su largo Carlo Felice.

Altra zona d’appeal per chi desidera aprire attività nel settore della ristorazione è quella della Marina (via Barcellona, via Napoli, Via Sardegna, Piazza San Sepolcro, Piazzetta Savoia, ecc.) grazie al forte passaggio dei turisti in arrivo con le navi da crociera che attraccano al porto di Cagliari. La presenza di passaggio turistico ha determinato l’insediamento di negozi di artigianato locale, prodotti tipici, ristorazione e somministrazione.

Piacciono anche le strade adiacenti a via Roma. I canoni di locazione si aggirano intorno a 180 € al mq annuo. Da segnalare che l’applicazione della cedolare secca sta determinando un ribasso dei canoni di locazione richiesti dai proprietari. In questo modo molti locali vuoti, troppo costosi, sono stati collocati con successo.

Uffici

Gli uffici sono richiesti da Istituti di credito, assicurativi e finanziari che si stanno insediando in particolare in via Bonaria e a San Benedetto. I canoni di locazione si aggirano intorno a 96 € al mq annuo.

Richieste anche da parte di professionisti che cercano almeno tre camere e una sala d’aspetto. Questo target gradisce anche gli spazi inseriti all’interno di contesti direzionali posizionati a Sestu e lungo la SS 131. Si prediligono gli uffici dotati di cablaggio, impianto di climatizzazione, doppi servizi e parcheggi. Si chiedono tagli di 100-150 mq.

