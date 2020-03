Cagliari, modifiche agli orari del trasporto pubblico per l’emergenza covid19 da sabato 21 marzo

Tra le misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in linea con i provvedimenti del Governo e della Regione Sardegna che limitano la circolazione delle persone, salvaguardando comunque le linee dirette agli Ospedali, CTM da sabato 21 marzo rimodulerà il servizio come segue:

-Le seguenti linee concluderanno il servizio attorno alle ore 21.30: 5/11 (sempre limitata a via Vergine di Lluc), 6, 9, 20, M, 1Q, PF, PQ, QS.

Linea 5/11 Ultima partenza da Cinquini 21:20 – Ultima partenza da Vergine di LLUC 21:15

Linea 6 Ultima partenza da Genneruxi 21:25 – Ultima partenza da S.Elia 21:20

Linea 9 Ultima partenza da Decimomannu 21:30 – Ultima partenza da Matteotti 21:25

Linea 20 Ultima partenza da Buoncammino 21:33 – Ultima partenza da Piero della Francesca 21:15

Linea M Ultima partenza da Matteotti 21:24 – Ultima partenza da S.Gottardo 21:13

Linea 1Q Ultima partenza da Brigata Sassari 21:10 – Ultima partenza da Terra Mala 21:10

Linea PF Ultima partenza Matteotti 21:02 – Ultima partenza da Flumini 21:22

Linea PQ Ultima partenza da 4 Nov 21:30 – Ultima partenza da Matteotti 21:20

Linea QS Ultima partenza Delipieri 21:15 – Ultima partenza da Lungosaline 21:00

– Rimangono invariate e continuano a viaggiare secondo l’orario festivo (della domenica), le linee che portano agli ospedali 1, 3, 7, 8A, 10, 13, e la linea 30R che collega Quartu S. Elena e le linee che concludono già il servizio prima delle 21:30 (15, 17, 18 e 41).

Gli aggiornamenti degli orari sul sito http://www.ctmcagliari.it , Busfinder e sulle paline elettroniche saranno caricati non appena possibile. Ci scusiamo per il disagio.

Per informazioni è disponibile tutti i giorni, dalle 8:30 alle 18:30, il numero verde gratuito 800.078.870.