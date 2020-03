Cagliari. 3 marzo: il Consiglio Comunale convocato per le ore 18:00

2. Approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e per l’istituzione dei parcheggi riservati – Proposta di deliberazione n. 180 del 09/12/2019.

3. Mozione per l’adozione da parte del Comune di Cagliari della Carta dei diritti della Bambina, presentata dai Conss. Andreozzi, Cilloccu, Mulas e più – Proposta di deliberazione n. 144 del 07/11/2019.

4. Mozione sulla giornata nazionale degli alberi, presentata dai Conss. Lecis Cocco Ortu, Ghirra, Polo e più – Proposta di deliberazione n. 185 del 10/12/2019.

5. Mozione per l’installazione sperimentale di un semaforo pedonale nei pressi della rotonda di Viale Regina Margherita e Piazza Costituzione, presentata dai Conss. Maxia e Mannino – Proposta di deliberazione n. 136 del 22/10/2019.

6. Mozione per la tutela e conservazione del verde pubblico nell’ambito del progetto di riqualificazione funzionale di viale Trieste – proponenti Conss. Mulas, Ghirra e più – Proposta di deliberazione n. 01 del 09/01/2020.

7. Ordine del Giorno per evitare il paventato accorpamento degli ospedali Microcitemico e Oncologico con il Policlinico Universitario, presentato dai Conss. Ghirra, Polo, Benucci e più – Proposta di deliberazione n. 118 del 08/10/2019.

8. Mozione per la revisione degli orari della Z.T.L. a Castello e per l’uso dei parcheggi di Piazza Palazzo nelle ore notturne, presentata dai Conss. Polastri, Angioni, Scarfo e più – Proposta di deliberazione n. 184 del 10.12.2019.

9. Mozione per progetto di smart parking per la gestione dei parcheggi dedicati ai disabili e campagna di sensibilizzazione tramite integrazione della segnaletica stradale relativa – Proponente CCP Pari Opportunità – Proposta di deliberazione n. 19 del 04/02/2020.

10. Mozione per l’istituzione di due borse di studio dedicate ad Antonio Gramsci ed Emilio Lussu per studenti universitari meritevoli che si trovano in disagiate condizioni economiche – Proponenti conss. Dettori, Polo e più – Proposta di deliberazione n. 20 del 04/02/2020.

11. Mozione per la realizzazione di nuovi bagni cittadini – Proponente CCP Lavori Pubblici – Proposta di Deliberazione n. 22 del 05/02/2020.

12. Ordine del giorno per l’estensione del servizio Amico Bus CTM, presentato dai Conss. Cilloccu, Polo, Soru e più – Proposta di deliberazione n. 151 dell’11.11.2019.

13. Ordine del giorno sui collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Cagliari Elmas – Proponenti conss. Ghirra, Benucci e più – Proposta di deliberazione n. 13 del 24/01/2020.

14. Ordine del giorno su iniziative da intraprendere sui mancati investimenti della Regione Sardegna per gli interventi delegati al Comune di Cagliari su Villa Laura e sulla riqualificazione dell’area dell’ex cantiere Cocco – Proponenti conss. Massa, Ghirra e più – Proposta di deliberazione n. 24 del 05/02/2020.

15. Ordine del giorno per il “Mercato dei Ricciai” – Proponenti Conss. Fadda e Polastri – Proposta di deliberazione n. 17 del 30/01/2020 – Ass. Sorgia

16. Mozione per Cagliari a misura di famiglia – Proponenti conss. Mura e Scarfò – Proposta di deliberazione n. 03 del 14/01/2020 – Ass. Lantini

Prima dell’inizio della seduta, a partire dalle 17,30, verranno trattate le interrogazioni secondo le modalità di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Questo l’elenco completo:

1. Interrogazione sulle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alle pulizie degli uffici del Comune di Cagliari – N. 07/2020 – Proponente cons. Massa – prot. 8208 del 13/01/2020 – Sindaco.

2. Interrogazione sui collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Cagliari Elmas n. 22/2020 –Proponenti Conss. Ghirra, Benucci, Mulas e più – prot. 20795 del 22/01/2020 – Sindaco.

3. Interrogazione sulla realizzazione del Parco di San Paolo – n. 28/2020 – Proponenti Conss. Ghirra, Benucci, Puddu e più – prot. 27635 del 28/01/2020 – Sindaco.

4. Interrogazione sui contributi comunali da erogare ai sensi delle LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 per il sostegno all’istruzione e il diritto allo studio nelle scuole cittadine – proponenti Conss. Ghirra, Mulas e più – n. 36/2020 – prot. 35871 del 04/02/2020 – Ass. Dedola.

5. Interrogazione sui progressi della raccolta differenziata – proponenti Conss. Cilloccu, Polo e più – n. 38/2020 – prot. n. 35891 del 04/02/2020 – Ass. Guarracino.

6. Interrogazione inerente l’orologio donato dal sultano dell’Oman all’ex Sindaco di Cagliari – proponenti Conss. Mura, Polastri e più – n. 39/2020 – prot. n. 35895 del 04/02/2020 – Sindaco.

7. Interrogazione sulla gestione dell’evento “World series America’s Cup” in programma a Cagliari dal 23 al 26 Aprile 2020 – proponenti Cons. Cilloccu, Polo e più – n. 42/2020 – prot. n. 41331 del 07/02/2020 – Sindaco – Ass. Sorgia.

8. Interrogazione sulla situazione dei lavoratori precari dipendenti ex lavoratori De Vizia – proponente cons. Polo – n. 43/2020 – prot. 46762 del 11/02/2020 – Ass. Guarracino

9. Interrogazione sulla realizzazione del contratto di quartiere di Mulinu Becciu – proponente cons. Puddu – n. 44/2020 – prot. 46853 del 11/02/2020 – Ass. Mereu – Ass. Deidda

10. Interrogazione sulla liquidazione dei contributi per manifestazione culturali e di spettacolo 2018 – proponenti conss. Ghirra, Mulas e più – n. 45/2020 – prot. 47087 del 11/02/2020 – Ass. Piroddi

11. Interrogazione sull’aria contaminata a causa di roghi per smaltire illegalmente rifiuti nei quartieri di Mulinu Becciu e Su Planu – proponente cons. Benucci – n. 46/2020 – prot. 47586 del 11/02/2020 – Ass. Guarracino – Ass. Lantini

12. Interrogazione sui roghi in zona S.S. 554, ex campo Rom – proponente cons. Marcello – n. 47/2020 – prot. 47689 del 11/02/2020 – Ass. Guarracino – Ass. Spano

13. Interrogazione sui lavori di riqualificazione della via Maddalena – proponenti conss. Ghirra, Andreozzi e più – n. 48/2020 – prot. 47692 del 11/02/2020 – Ass. Deidda

14. Interrogazione sulla realizzazione del distretto velico nazionale Golfo Degli Angeli – proponenti conss. Ghirra, Andreozzi e più – n. 49/2020 – prot. 47694 del 11/02/2020 – Ass. Guarracino

15. Interrogazione sui disagi in via Tigellio post scoperta di un antico pozzo e via Ospedale post scoperta di un cunicolo – proponente cons. Polastri – n. 50/2020 – prot. 55242 del 14/02/2020 – Ass. Deidda

16. Interrogazione “Bonus Bebè”, interventi a favore della famiglia – proponente cons. Marcello – n. 51/2020 – prot. 55391 del 14/02/2020 – Ass. Lantini

17. Interrogazione sulla messa in sicurezza e bonifica del sito fra via Messina e via Milano – proponente cons. Polo – n. 52/2020 – prot. 56540 del 17/02/2020 – Ass. Piroddi

18. Interrogazione sul ripristino manto stradale e marciapiedi nella via Della Pineta – proponenti conss. Benucci, Ghirra e più – n. 53/2020 – prot. 56545 del 17/02/2020 – Ass. Mereu

19. Interrogazione sulla sesta edizione di “Solo Women Run Cagliari” – proponenti conss. Andreozzi, Benucci e più – N. 54/2020 – prot. 60466 del 20/02/2020 – Ass. Mereu – Ass. Spano

20. Interrogazione sulle criticità in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Gorizia e Vittorio Veneto – proponente cons. Portoghese – n. 55/2020 – prot. 61002 del 20/02/2020 – Ass. Mereu

21. Interrogazione sulle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nella manutenzione dei parchi cittadini – proponente cons. Massa – n. 56/2020 – prot. 62616 del 21/02/2020 – Ass. Piroddi

22. Interrogazione sull’applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/123/111 – sett. 2018 e ipotesi di sgombero dell’ex scuola di via Zucca – proponente cons. Puddu – n. 57/2020 – prot. 63956 del 24/02/2020 – Ass. Mereu – Ass. Lantini

23. Interrogazione sul canile comunale e iniziative per il miglioramento del rapporto uomo/animale – proponente cons. Massa – n. 60/2020 – prot. 65837 del 25/02/2020 – Ass. Piroddi

24. Interrogazione su comunicazione Pec al Registro delle Pubbliche Amministrazioni – proponenti conss. Andreozzi, Mulas e più – n. 62/2020 – prot. 66003 del 25/02/2020 – Ass. Guarracino

25. Interrogazione sulle azioni per la riduzione del consumo e della presenza in mare della plastica monouso non biodegradabile – proponenti conss. Massa, Benucci e più – n. 63/2020 – prot. 66004 del 25/02/2020 – Ass. Guarracino