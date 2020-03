Attualità

Borutta: l’Amministrazione fa comunità sui social

In un momento come questo, in cui l’emergenza Covid-19 ci costringe ad annullare i contatti diretti tra cittadini e durante il quale il lavoro degli amministratori pubblici diviene necessario, di grande impatto emotivo, senza regolarità di orari e con la necessità di una presenza reale per la comunità, la Comunicazione è l’unica arma in possesso per le case comunali per trasmettere fiducia, protezione, vicinanza e continuità di lavoro della macchina amministrativa.