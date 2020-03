Asuni: rinviata la XIII edizione del Festival “Terre di confine”

La XIII edizione del festival cinematografico “Terre di confine”, organizzato dall’associazione “Su Disterru”, in programma per il mese di marzo 2020 nei Comuni di Cagliari, Solarussa, Sassari e Asuni, è stata rinviata a data da definire a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione mondiale del Coronavirus e delle conseguenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica.

Le future date di svolgimento della manifestazione saranno comunicate appena possibile.