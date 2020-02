Attualità

Vicovaro (RM): ripristinati i parcheggi dei disabili in via San Vito

In via San Vito a Vicovaro, grazie alla denuncia del responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti Carlo Spinelli, su segnalazione del responsabile in loco Giovanni Ziantoni, sono tornati i parcheggi per disabili spariti dopo la costruzione dei marciapiedi.