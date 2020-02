Seui: fucilate contro la caserma del Corpo Forestale, la Lega esprime solidarietà

L’insofferenza di certi delinquenti, nei confronti di istituzioni e divise, diviene sempre più preoccupante ed evidente, ma non servirà a spaventare chi agisce nel e per il bene collettivo, la violenza non potrà mai essere più forte della legalità. Auspichiamo vengano immediatamente rintracciati i responsabili del vile attacco e venga assicurato loro il giusto trattamento.