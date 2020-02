Sanità

Sanità, Carla Cuccu (M5S): “Contrastiamo la maculopatia!”

Continuano le attività in ambito sanitario della Consigliera regionale del M5S, Carla Cuccu, che ha presentato una proposta di legge riguardo alle disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della maculopatia, una delle malattie della vista con alta incidenza in Italia e in particolar modo in Sardegna, non ancora inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).