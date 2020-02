Riassunto della 23esima giornata di Serie A: Cadono Juve, Napoli e Roma

Nella ventitreesima giornata di Serie A cade la capolista Juventus a Verona, così come la Roma ed il Napoli in casa. Continuano le difficoltà del Cagliari che perde in trasferta contro il Genoa, così come per il Torino.

Roma-Bologna 2-4 (16′ Orsolini (B), 22′ aut. Denswil (B), 26′ e 52′ Barrow (B), 72′ Mkhitaryan (R))

Il Bologna espugna l’Olimpico e continua a cullare il sogno Europa. La squadra di Mihajlovic passa subito in vantaggio con il solito Orsolini, ma i giallorossi riportano la parità con l’autogol di Denswil. Gli ospiti, però, chiudono il primo tempo con il nuovo vantaggio con la rete di Barrow. Nella ripresa è sempre l’ex Atalanta che segna, calando il tris. La Roma ci prova, ma dimezza soltanto lo svantaggio con Mkhitaryan.

Fiorentina-Atalanta 1-2 (32′ Chiesa (F), 49′ Zapata (A), 72′ Malinovskyi (A))



I nerazzurri vincono al Franchi dopo una gara in rimonta. La partita, infatti, era iniziata bene per la Viola che era passata in vantaggio dopo la mezz’ora con Chiesa con un destro da fuori area. Nella ripresa, però, si scatenano i bergamaschi: Zapata all’inizio della ripresa firma il pari, mentre Malinovskyi chiude i conti con un mancino dalla distanza.

Torino-Sampdoria 1-3 (55′ Verdi (T), 70′ e 75′ Ramirez (S), 79′ rig. Quagliarella (S))

La cura Longo ancora non sortisce effetto al Toro. Quarta sconfitta in campionato per i granata, sommata la sconfitta subita in casa contro la Sampdoria. La partita, però, non era iniziata male per la squadra di casa, infatti la sblocca Verdi. Poi, però, sale in cattedra Ramirez: nel giro di sette minuti ribalta il risultato con una punizione e un destro su assist di Quagliarella. Cala il tris Quagliarella su punizione (espulso nell’azione Izzo).

Hellas Verona-Juventus 2-1 (65′ Ronaldo (J), 76′ Borini (V), 86′ rig. Pazzini (V))

A Verona arriva il risultato più inaspettato della giornata: cade in trasferta la Juventus. La squadra di Sarri non riesce a concretizzare tutte le occasioni avute (due legni colpiti da Ronaldo e Douglas Costa), ma alla fine passa in vantaggio con un’azione personale del campione portoghese. Lo svantaggio, però, sveglia la squadra di casa che risponde per le rime: Borini firma il pari e Pazzini chiude i conti.

Spal-Sassuolo 1-2 (23′ Bonifazi (Sp), 65′ rig Caputo (Sa), 90′ Boga (Sa))

I ferraresi non sfruttano il vantaggio iniziale e perdono in casa contro il Sassuolo. All’iniziale vantaggio di Bonifazi, infatti, Caputo e Boga nella ripresa riagganciano il match e portano i tre punti a Reggio-Emilia. La Spal rimane fanalino di coda.

Brescia-Udinese 1-1 (81′ Bisoli (B), 92′ De Paul (U))

La prima partita di Diego Lopez sulla panchina del Brescia inizia con un pareggio. Al Rigamonti, infatti, sfuma la vittoria degli uomini di casa, al 92esimo con la rete di De Paul. Le rondinelle erano passate in vantaggio dieci minuti prima con Bisoli. Sfumano così i tre punti per il Brescia che resta così penultimo a quota 16 punti.

Genoa-Cagliari 1-0 (43′ Pandev)

Il Cagliari non sa più vincere. La squadra di Maran esce sconfitto dal Ferraris dopo un match rappresentato dagli infortuni: nel primo tempo, infatti, il mister è stato costretto a due cambi forzati a causa degli infortuni di Faragò e Cacciatore. Stessa situazione avviene anche tra le fila genoane: infortunio di Ghiglione, subentra Pandev. Proprio l’ex Inter porta in vantaggio i rossoblù alla fine del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti ci provano a trovare il pareggio, ma la sfortuna non li aiuta (traversa di Nainggolan e colpo di testa di Joao Pedro fuori di poco).

Napoli-Lecce 2-3 (29′ e 61′ Lapadula (L), 48′ Milik (N), 82′ Mancosu (L), 90′ Callejon (N))

Gli azzurri perdono la sesta partita in casa, questa volta per mano dei salentini. La squadra di Gattuso inizia con il piglio giusto il match, ma passano in vantaggio gli uomini di Liverani con Lapadula. Ad inizio ripresa Milik riporta il punteggio in parità, ma Mancosu e Lapadula calano il tris al San Paolo. Il gol al novantesimo di Callejon non cambia le sorti del match.

Parma-Lazio 0-1 (41′ Caicedo)

Dopo la battuta d’arresto di mercoledì contro il Verona, la Lazio torna a correre. Quest’oggi per ottenere i tre punti è bastato il gol di Caicedo alla fine del primo tempo. I biancocelesti sono così ad una sola lunghezza dalla capolista Juventus.