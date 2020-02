Piaggio, Uilm: “Approvazione accordo svolta nelle relazioni sindacali”

È un risultato importante e tutt’altro che scontato, poiché non tutti i rappresentanti sindacali avevano scelto di sottoscriverlo, benché apportasse benefici economici evidenti”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm resposnabile di settore, e Samuele Nacci, segretario della Uilm di Pisa.

“La Fiducia espressa dai lavoratori nei confronti del lavoro da noi svolto costituirà un ulteriore motivo per noi per impegnarci a fondo nei prossimi anni per costruire relazioni industriali all’insegna di un maggior coinvolgimento.

È ciò che occorre in un gruppo come Piaggio che ha confermato gli investimenti in Italia e che con quest’accordo dà un riconoscimento economico si lavoratori, dopo lunghi anni di crisi. Speriamo che sia l’inizio di una stagione di ripresa e di rilancio”.