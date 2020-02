Iniziative

“Per il tuo cuore”: al via fino al 18 febbraio la campagna per sostenere la ricerca

Al via fino al 18 febbraio la campagna di sensibilizzazione e fondi "Per il tuo cuore", promossa dalla Fondazione "Per il tuo cuore" dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, finalizzata a sostenere la ricerca scientifica e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che ancora oggi rappresentano la prima causa di morte nel nostro Paese.