Patto di amicizia tra Abbasanta, Cagliari e Pavia in nome di Sant’Agostino

L’incontro – oltre alla sottoscrizione di un formale Patto di Amicizia, con il coinvolgimento anche del Parroco di Abbasanta, del Priore della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia e del Rettore della Chiesa di Sant’Agostino di Cagliari – prevede un programma di scambi e iniziative fra il Comune di Pavia, il Comune di Cagliari e il Comune di Abbasanta.

Si intende lavorare congiuntamente per:

favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive Comunità;

promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei Comuni;

sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di feste, manifestazioni, attività culturali e ricreative;

organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive Comunità;

favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali;

favorire scambi tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri musicali, rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, conferenze e convegni al fine di favorire la presa di coscienza del contrasto culturale che caratterizza le diverse realtà sociali e promuovere il processo di integrazione fra i popoli;

favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni in varie discipline, iniziative che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i giovani.

Nel corso dell’iniziativa sono previsti incontri e attività con il Circolo dei Sardi “Logudoro” di Pavia, che consentirà di ritrovarsi intorno ai condivisi valori identitari e culturali propri della comune sardità.

Una folta delegazione del Comune di Abbasanta (Oristano) sarà a Pavia il 14 e 15 febbraio 2020 per un Patto di Amicizia Abbasanta-Pavia-Cagliari nel nome di Sant’Agostino.

Programma

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2020. A Pavia, città di Sant’Agostino, si terrà la visita di un gruppo di circa 50 cittadini del Comune di Abbasanta (Oristano), accompagnati dal loro sindaco, Stefano Sanna.

Venerdì 14 febbraio. Al mattino la comitiva si recherà in Comune per suggellare – nel nome di sant’Agostino – un Patto di Amicizia tra i due Enti; di pomeriggio farà visita alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro per rendere omaggio alle spoglie di Sant’Agostino, molto venerato ad Abbasanta.

Il pomeriggio di sabato 15, dalle 15:30 alle 18:00, i cittadini di Abbasanta visiteranno il circolo “Logudoro” e il gruppo di otto cantori, facenti parte del novero dei pellegrini, si esibirà con canti tradizionali; alle ore 18:30, il gruppo degli otto cantori accompagnerà la Santa Messa nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.

La Presidente, Paola Pisano