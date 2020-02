Cosa Resta: il brano di En?gma e Zeep tra cantautorato, indie e rap

Il tempo scorre per tutti ed è necessario avere in testa idee chiarissime perché la vita procede e tornare indietro è impossibile. I sogni devono spesso fare i conti con la realtà e in questi casi riflettere su cosa si è diventati è un ottimo modo per capire chi si diventerà.

Zeep propone con En?gma un brano diverso, dai suoni malinconici affidati a Kaizén e Riccardo Cappai, cantando di sé e al contempo di tutti. Dietro l’apparenza ognuno di noi nasconde un “cuore di cartapesta” che dovrà fare i conti con il tempo e chiedersi cosa, di tutto il niente che ci circonda, resti.

È la prima volta che il rapper sardo, con all’attivo 6 album, collabora con un artista emergente. Nonostante l’intenzione del rapper olbiese di ritirarsi, per un periodo di riflessione, dal panorama musicale, eccolo nuovamente al microfono ad accompagnare questa giovane promessa della musica in un brano davvero interessante.

Cosa Resta, distribuito da Artist First, prodotta da Kaizén e Riccardo Cappai è stata registrata presso il K-studio di Olbia.