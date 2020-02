Palau. L’Amministrazione comunale puntualizza: ne smantellamento binari, ne soppressione della linea trenino verde

In data del 30 Gennaio 2020 la firma per l’affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice del sig. Calogero Vassallo per la realizzazione del progetto di riqualificazione accesso al porto commerciale alla presenza del Vicesegretario Comunale Dott. Mauro Piga, del responsabile del settore Lavori Pubblici Arch. Giovanni Tiveddu, dell’Assessore ai Lavori Pubblici sig. Fabrizio Asole e del professionista incaricato l’Arch. Claudio Valentino.

Con riferimento a tutte le errate informazioni diffuse a mezzo stampa, social, o altri fonti di qualsiasi genere, l’Amministrazione entro breve farà conoscere tutte le reali situazioni poiché non è previsto ne contemplato, in quanto oggetto di regolari lavorazioni, né lo smantellamento dei binari né la soppressione della linea trenino verde.