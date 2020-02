Politica

Manifesto programmatico dell’Italia dei Valori

Italia dei Valori è un partito che ha fatto la storia, e come dice il suo nome, fa dei suoi valori, la sua forza. In questo momento cambiarne il nome sarebbe come snaturarlo, noi vogliamo invece, che la nostra storia sia vanto e garanzia per tutti.

Più informazioni su manifesto

manifesto programmatico









Allo stesso modo le persone che ne fanno parte devono essere giudicate, non dall’età, ma proprio dal loro vissuto e dalla loro esperienza messa al servizio della comunità. Noi sappiamo dirvi se rientreremo oggi o in futuro nelle istituzioni, certamente non proveremo a farlo snaturandoci scendendo a compromessi sui nostri valori. Crediamo che il nostro Partito, possa ancora fare parte dello scenario politico dando il proprio contributo in tema di Legalità, lotta alla Corruzione, lotta alle mafie, una sanità migliore, una tutela delle fasce più deboli, una tutela dell’ambiente e uno sviluppo economico uniforme. Manifesto programmatico dell’Italia dei Valori Pari Opportunità intese come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di qualsiasi persona per ragioni connesse al genere, alla religione, alla razza, alla disabilità, all’età, all’orientamento sessuale e politico. Dobbiamo riscoprire l’animo movimentista sul territorio con singole iniziative, che messe in rete tra loro, possono ottenere rilievo nazionale. La questione non è essere eletto, ma è la conseguenza del nostro impegno. Il nostro obbiettivo è migliorare l’Italia e la vita dei suoi cittadini. manifesto programmatico idv Il Segretario Nazionale

Ignazio Messina