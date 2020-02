Attualità

Il sassarese Mario Donato Vinci conquista Torino e Roma con il musical Kinky Boots

Strepitoso successo al Teatro Alfieri e al Brancaccio per l’enfant prodige sassarese, protagonista di uno spettacolo che dice No al sessismo e celebra i valori dell’amicizia, dell’integrazione e della felicità. L’opera, diretta da Claudio Insegno in tour nazionale, coinvolge grandi performer italiani e internazionali come Marco Stabile e Stan Believe.