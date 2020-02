I convocati di Maran per Cagliari-Roma: out Nandez, Faragò e Ceppitelli

Dopo il rinvio di Verona-Cagliari per l’emergenza coronavirus (rimandata l’11 marzo) i rossoblù tornano in campo tra le mura amiche per affrontare la Roma di Fonseca.

Ventitré sono i giocatori del Cagliari che Maran ha convocato per il match contro i giallorossi in programma domani alla Sardegna Arena alle 18. Una partita importante per scacciare la crisi e conquistare la prima vittoria in campionato. Sono indisponibili per la partita Ceppitelli, Faragò e Nandez (squalificato). Convocati dal mister anche due della Primavera: Carboni e Ladinetti.

I convocati

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen;

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Pellegrini, Walukiewicz, Carboni;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Ionita, Ladinetti;

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone.