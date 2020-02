Rinnovo delle cariche ai vertici di Giulia giornaliste Sardegna

A seguito della rinuncia al ruolo di coordinatrice regionale della Fondatrice Susi Ronchi, nominata presidente del Corecom Sardegna, avvicendamento ai vertici di giulia giornaliste Sardegna. L’Assemblea convocata dalla Fondatrice dell’associazione regionale Susi Ronchi ha designato due coordinatrici e altrettante vice: Alessandra Addari per il centro sud Sardegna, affiancata dalla vice coordinatrice Roberta Celot, Caterina De Roberto per il centro nord, vice Simonetta Selloni.

Alle neoelette la Fondatrice dell’associazione rivolge i più calorosi auguri di crescenti successi. Nel corso dell’assemblea sono stati anche definiti i nuovi progetti di Giulia Sardegna per le stagioni primaverile e autunnale attraverso l’approfondimento di alcuni temi di attualità che saranno portati all’attenzione del dibattito socio-culturale e in particolare del mondo dell’informazione e della formazione. Giulia si impegna allo studio e al confronto su: Stereotipi nei media in particolare quelli maschili, Teologia delle donne, Rappresentazione mediatica della disabilità, Concetto di Verità nelle sue diverse accezioni, Professionalità e cultura di genere nel settore della gastronomia.