Dorgali: denunciate due persone per truffa on line

Un motociclo è stato l’oggetto di una truffa in cui è incorso un residente di Dorgali circa tre mesi fa. Allettato dall’annuncio pubblicato su un sito internet, ha creduto alle parole di due finti rivenditori che, con la promessa di consegnargli il veicolo, hanno voluto subito un anticipo di circa 300 euro, ma una volta pagato l’acconto, i due truffatori non si sono mai presentati per lo scambio e si sono resi del tutto irreperibili.

A seguito delle indagini svolte dai militari di Dorgali, gli autori sono stati identificati in due cittadini di Varese, di 44 e 24 anni, che sono stati a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di truffa.