Fuori la guerra dalle nostre vite, a Sassari sabato 15 febbraio

L’iniziativa risponde alla chiamata generale per una giornata contro la guerra in tutte le città lanciata dai portuali genovesi. Queste attività sostengono la battaglia per impedire l’approdo nel porto di Genova delle navi della flotta saudita “Bahri” che, dopo aver attraversato l’oceano e il Mediterraneo, ritornano in patria cariche di armi in parte destinate alla guerra in Yemen.



L’evento è il primo di una serie di iniziative che verranno proposte nelle prossime settimane in diversi spazi e circoli di Sassari dal gruppo “Assemblea contro la guerra – Sassari e il Nord Sardegna si mobilitano”, composto da associazioni, movimenti, attivisti/e, cittadini/e, con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e le istituzioni contro la guerra e contro l’utilizzo delle servitù militari sarde (basi, poligoni, aereoporti, porti, fabbriche di morte) per sperimentare ed esportare la guerra e a favore di una Sardegna terra di pace, accoglienza e lavoro.

Ingresso riservato alle socie e ai soci A.I.T.E.S..

Per info 14marzocontrolaguerra@gmail.com

“La guerra empieza aquì – La guerra comincia qui” di Joseba Sanz.



E’ questa consapevolezza che ha portato un gruppo di antimilitaristi e di attivisti/e contro la guerra di Bilbao a contrastare e impedire concretamente il passaggio in porto della compagnia navale saudita Bahri, un’eccellenza nel trasporto militare globale di armi destinate alle guerre e, in particolare,al massacro in Yemen.

L’azione di un pompiere nel porto di Bilbao, che rifiuta di partecipare a una spedizione di armi per massacrare la popolazione dello Yemen,(e sara’ poi usata contro di lui) darà l’avvio/inizio a un movimento sociale che svelerà gli interessi oscuri e le implicazioni di questo commercio.



E due destini si incrociano.

Ignacio Robles,41 anni, ingegnere industriale, camionista e, da quando aveva 25 anni, pompiere a Bizkaia. Padre di famiglia, sportivo e attivista di Greenpeace. Ha partecipato a diverse azioni di protesta contro OGM, i cambiamenti climatici e l’uso di bombe a grappolo.

Faten Al Osimi, nata a Sanaa, Yemen. Ha studiato all’università di Sanaa. Le piace la fotografia e ama passare il tempo con la sua famiglia e i suoi amici.

Queste due persone dovranno affrontare una decisione che cambierà la loro vita…