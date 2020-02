Il 14 Febbraio l’Assemblea Provinciale di Confcooperative Sassari Olbia

L’incontro si svolgerà presso la Sala Conferenze sita nell’area della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia con la partecipazione delle cooperative aderenti all’Associazione, le quali porteranno la loro testimonianza sul come sono state capaci di generare posti di lavoro nelle piccole comunità ospitanti.

Interverranno esponenti delle principali istituzioni locali legati al mondo delle imprese, del lavoro e della società civile del Nord Sardegna, oltre a rappresentanti dell’Università di Sassari e del mondo ecclesiastico.

Per tutti gli ospiti e i cooperatori presenti, la giornata assembleare sarà occasione per riflettere sul contributo che ognuno di noi può dare con le proprie imprese e le proprie azioni per far fronte al fenomeno dello spopolamento, causa di impoverimento imprenditoriale, valoriale e culturale delle nostre comunità.

Riportiamo di seguito il Programma:

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:30 Inizio dei lavori e adempimenti statutari

09:45 Saluti di apertura

Andrea Modetti – Sindaco di Codrongianos

Fabio Onnis – Presidente di Confcooperative Sardegna

Relazione del Presidente uscente

10:30 La Sardegna ieri, oggi e domani: uno spopolamento inevitabile?

Massimo Esposito, Docente dell’Università degli Studi di Sassari

10:50 Le cooperative si raccontano…

11:10 Verso un ecosistema istituzionale collaborativo

S. Ecc. Mons. Gian Franco Saba – Arcivescovo di Sassari

Don Gerolamo – Direttore Caritas diocesana di Sassari

Gavino Sini – Presidente della Camera di Commercio di Sassari

Maria Amelia Lai – Presidente di Promocamera

Massimiliano Mura – Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari

Francesco Cocco (Responsabile del CPI di Sassari) e Sergio Andrea Arnò (Responsabile

del CPI di Olbia), ASPAL

Maria Grazia Spano – Ufficio Placement e trasferimento tecnologico, UNISS

12:30 Discussione

13:00 Rinnovo cariche

Per informazioni contattare:

Confcooperative Sassari Olbia

Via De Carolis, 23 07100 Sassari

Orari:

L-V 9.00-13.00 | 15:00-18:30

Email:

sassariolbia@confcooperative.it

Tel. 079 3766093

Ufficio Comunicazione e Marketing

Ref. Antonella Finà fina.a@confcooperative.it