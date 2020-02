Cagliari: il 9 febbraio “Un Filo per Maria” omaggio all’artista Maria Lai

Domenica 9 febbraio si svolgerà a Cagliari un’iniziativa culturale interamente dedicata a Maria Lai, l’artista di Ulassai annoverata tra le più importanti figure del Novecento che con la sua opera ha contribuito a diffondere la cultura e la storia della Sardegna all’estero.

Riflettendo sul volume “La ricerca della forma assoluta. Itinerari dell’esperienza artistica di Maria Lai”, curato dalla giornalista e critica d’arte Maria Dolores Picciau e pubblicata dalla casa editrice Condaghes, durante la giornata si ripercorreranno le tappe fondamentali della produzione di una delle maggiori artiste isolane, conosciuta e ammirata ben oltre i confini della Sardegna.

L’evento, ideato proprio da Maria Dolores Picciau e organizzato da Condaghes con Thorn&sun in collaborazione con La libreria di Via Sulis Concept store, si terrà presso lo spazio espositivo di Via Sulis, 41 e coinvolgerà alcuni studiosi, registi e intellettuali che hanno collaborato con Maria Lai. Dopo i saluti della nipote dell’artista Maria Sofia Pisu, interverranno l’operatrice culturale Annamaria Cabras, il regista Francesco Casu, il critico d’arte Giuseppina Cuccu, l’architetto Gaetano Lixi, il regista Gianpietro Orrù, e ancora Giulio Lai e Marilisa Piga. Coordinerà Maria Dolores Picciau.

Seguirà la proiezione del film “Post scriptum”, per la regia di Clarita Di Giovanni, il lavoro che accanto a selezionate testimonianze raccoglie l’ultima voce di Maria Lai, il suo lirico testamento artistico.

In conclusione sarà possibile degustare i vini delle cantine Carboni di Ortueri e una selezione di formaggi del caseificio Argiolas.