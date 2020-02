Sanluri: omaggio a De Andrè per il primo appuntamento della Stagione Tramontana

Domenica 9 febbraio alle 19.30 in scena la Compagnia La Maschera con “Il Sorriso del Gorilla” uno speciale omaggio al talento musicale e all’estro satirico di Fabrizio De André.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Enzo Parodo, interpretato da Massimo Muscas, Fulvia Ibba, Anna Pia, Viviana Ibba oltre allo stesso Enzo Parodo, è ispirato alle canzoni comico-satiriche del cantautore genovese. Analizzeremo la storia, il significato e gli aneddoti che hanno caratterizzato 10 tra le canzoni “comiche” più conosciute, permeate da uno stile inconfondibile. Molto spesso De André è stato percepito come persona triste e malinconica, forse per la sua innata timidezza poco affine all’umorismo. E invece non è stato così. Nella sua enorme produzione artistica, così come nella vita, il senso goliardico dell’umorismo, del sarcasmo, sono tratti distintivi che fanno emergere una vena comica intelligente e fuori dal comune. Lo spettacolo si presenta in forma di musical. Le canzoni sono “teatralizzate” a più voci facendo emergere le figure e i personaggi della storia narrata. Il titolo dello spettacolo ricorda, da una parte una delle canzoni celebri di De Andrè (il Gorilla) e dall’altra ammicca al suo lato comico-satirico (il sorriso).