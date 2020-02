Cagliari e’ stata nominata una delle migliori destinazioni per la pesca in Europa nel 2020

Febbraio e’ un lungo mese in tutt’Europa. Le vacanze sono ormai finite da tempo, ma il blues del lavoro e’ ancora forte. Le persone vogliono scappare dal traffico e si immaginano su spiagge deserte o fiumi lontani. Tenendo questo in mente, FishingBooker ha creato una lista dei migliori posti per la pesca in Europa nel 2020. Cagliari e’ su questa lista!

Lo stile della Sardegna e’ completamente adatto per una vita lussuosa, dal clima al cibo, e sopprattutto per i paesaggi. Cagliari e’ la definizione della “dolce vita”, con un porto pieno di yacht e un miscuglio colorato di grandi edifici antichi e di strade strette. E’ imbossibile non innamorarsi. Quando si tratta di pesca, I pescatori si possono aspettare di pescare di tutto, dal tonno a pinna blu al pescespada, alla ricciola, all’orata, e una dozzina di altri pesci deliziosi. E’ un vero paradiso per chiunque!

Ecco la lista complete di tutte le destinazioni:

Gibilterra

Reykjavik, Islanda

Ponta Delgada, Azzorre

Lleida, Catalogna

Galway, Irlanda

Tenerife, Isole Canarie

Bled, Slovenia

Stoccolma, Svezia

Cagliari, Sardegna

FishingBooker e’ la piattaforma mondiale piu’ sviluppata per tutti i pescatori e per le guide di pesca, con piu’ di 30.000 viaggi per la pesca disponibili in piu’ di 1.950 destinazioni mondiali.